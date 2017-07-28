Сегодня будут опубликованы показатели роста экономики США во 2-м квартале

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Экономика США, скорее всего, ускорилась во II квартале, так как потребители увеличили расходы, а предприятия инвестировали больше средств в оборудование.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, согласно данным опроса экономистов Reuters, валовой внутренний продукт, вероятно, увеличился на 2,6% в годовом выражении с апреля по июль. Однако данные показали резкое падение дефицита торговли товарами в июне и сильную прибыль в оптовых и розничных товарах, что побудило экономистов повысить прогнозы роста ВВП до 3,5%. Это более чем в два раза превышает темпы роста в I квартале, составлявшие 1,4%.

Сегодня министерство торговли опубликует предварительную оценку ВВП за II квартал.

Отскок роста вместе с укреплением рынка труда заставит Федеральный резерв придерживаться своих планов начать сокращение портфеля казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 4,2 трлн долларов в сентябре, а также повысить процентные ставки в третий раз в этом году.

"ФРС, безусловно, ищет отскок в силе роста ВВП, который поддерживает умеренную экономическую экспансию, которую мы наблюдали в течение этого текущего экономического цикла. Это поможет планам дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - говорит старший экономист Wells Fargo Securities Сэм Буллард.

Даже если рост ВВП возобновится во II квартале, он, вероятно, не превысит 2,5% в течение всего года. Аналитическая группа Report полагает, что если сегодня станет известно, что ВВП увеличился больше, чем ожидалось, доллар резко подорожает. Курс USD/EUR может упасть с 1,17 до 1,15.