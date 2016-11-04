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    SECO: Сотрудничество с Азербайджаном продолжится до 2020 года

    SECO подготовил стратегию на 2017-2020 годы

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подготовил стратегию сотрудничества с Азербайджаном на 2017-2020 годы. Как сообщает Report, об этом заявила представитель SECO Симона Хаберли.

    “SECO продолжит поддерживать макроэкономическое развитие и частный сектор Азербайджана. В особенности, мы имеем интерес к развитию финансового сектора и с этой позиции Палата надзора за финансовыми рынками является нашим важным партнером”, - сказала С.Хаберли.

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