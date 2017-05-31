SECO: Наступило время для реформ в связи с обременением движимого имущества

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "С учетом имеющихся в Азербайджане экономических трудностей могу сказать, что в стране наступило время для реформ в связи с обременением движимого имущества".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней региональной конференции на тему "Реформа обременения движимого имущества: достижения и вызовы" заявила заместитель регионального директора Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Симона Хаберли.

По ее словам, сейчас для Азербайджана важно внедрение более оперативных, требующих меньше средств элементов.

Постоянный представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Алия Азимова отметила, что создание новых возможностей в связи с обременением движимого имущества создаст условия для развития предпринимателей, не владеющих недвижимым имуществом. По ее словам, создание в данной сфере реестра - очень положительный опыт, а Палата по надзору за финансовыми рынками очень активна в данном вопросе.