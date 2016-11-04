SECO: Мы готовы реализовать с Азербайджаном новый технический проект по рынкам капитала

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ “Проект модернизации рынков капитала” был реализован правительством Азербайджана и ВБ при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в соответствии с госпрограммой по развитию рынка ценных бумаг. Как сообщает Report, об этом заявила представитель SECO Симона Хаберли на сегодняшнем мероприятии, посвященном итогам реализации проекта.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане рынок капитала имеет большее значение по сравнению со временем начала реализации проекта: “Хотя проект завершен, мы готовы реализовать с Азербайджаном новый технический проект по рынкам капитала, и можем оказать помощь правительству в самых сложных вопросах”.