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Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое

Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое В 2020 году себестоимость перевозки одного пассажира в ЗАО "Бакинский метрополитен" составила 1,54 маната, что на 1,03 маната или почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.
Финансы
7 мая 2021 г. 17:45
Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое
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В 2020 году себестоимость перевозки одного пассажира в ЗАО "Бакинский метрополитен" составила 1,54 маната, что на 1,03 маната или почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщили в Бакметрополитене в ответе на запрос Report.

По информации, резкое увеличение стоимости пассажирских перевозок связано с тем, что из-за пандемии коронавируса (COVID-19) бакинское метро работало с перебоями, и было лишено запланированных доходов от перевозок.

"В прошлом году было перевезено 74,7 млн пассажиров против плана в 228 млн человек. Из них только 72,1 млн человек оплатили проезд", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в 2019 году "Бакинский метрополитен" перевез 236,7 млн пассажиров, из которых 229,7 млн оплатили проезд, а себестоимость перевозки одного пассажира составила 51 гяпик.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda sərnişindaşımanın maya dəyəri 3 dəfə artıb

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