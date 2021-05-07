Себестоимость пассажироперевозок в бакинском метро выросла втрое

В 2020 году себестоимость перевозки одного пассажира в ЗАО "Бакинский метрополитен" составила 1,54 маната, что на 1,03 маната или почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.

В 2020 году себестоимость перевозки одного пассажира в ЗАО "Бакинский метрополитен" составила 1,54 маната, что на 1,03 маната или почти в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщили в Бакметрополитене в ответе на запрос Report.

По информации, резкое увеличение стоимости пассажирских перевозок связано с тем, что из-за пандемии коронавируса (COVID-19) бакинское метро работало с перебоями, и было лишено запланированных доходов от перевозок.

"В прошлом году было перевезено 74,7 млн пассажиров против плана в 228 млн человек. Из них только 72,1 млн человек оплатили проезд", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в 2019 году "Бакинский метрополитен" перевез 236,7 млн пассажиров, из которых 229,7 млн оплатили проезд, а себестоимость перевозки одного пассажира составила 51 гяпик.