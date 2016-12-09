Сделка по продаже акций "Роснефти" может быть аннулирована

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Соглашение по приобретению консорциумом в лице Glencore и катарского Qatar Investment Fund 19,5%-ного пакета акций "Роснефти" за 10,5 млрд долларов может быть аннулировано. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации, заместитель госсекретаря США по энергетической дипломатии Амос Хокштейн заявил, что подобная сделка - совсем не то, на что надеялись США, накладывая на РФ международные санкции: "Вашингтону придется тщательно изучить ее детали и финансирование. Также мы поддерживаем связь с нашими друзьями в Брюсселе, чтобы узнать их мнение на этот счет. Я не считаю это сделкой года, как о том говорят в Роснефти. Просто правительство России откровенно признает, что ему нужны деньги и поэтому оно вынуждено продать пятую часть компании, приносящей максимальное количество денег в бюджет. Совсем необязательно, что мы захотим заблокировать эту сделку, просто мы хотим убедиться, что никто не нарушил никаких законов и режима санкций".

В то же время, в Societe Generale полагают, что Glencore вряд ли пошла бы на такую сделку, если бы видела реальные шансы того, что она будет заблокирована. "Обычно они очень осторожны", - отмечает парижский сырьевой аналитик банка Сергей Донской.