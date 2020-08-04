Счётная палата дала замечания к изменениям в пакет бюджета

Принято решение представить заключения в Милли Меджлис

Очередное заседание Коллегии Счетной палаты Азербайджана состоялось в онлайн-формате.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

На заседании были обсуждены заключения Счетной палаты на законопроекты о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Принято решение представить заключения в Милли Меджлис.