Счетпалата предлагает внедрить механизм досрочного погашения краткосрочных гособлигаций в условиях дефицита госбюджета

15:38

В условиях профицита госбюджета Азербайджана целесообразно применять механизм досрочного погашения краткосрочных государственных облигаций.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, на 2025 год внебюджетные доходы и расходы прогнозируются на уровне 940 млн манатов, что на 13,1% больше по сравнению с 2024 годом: "Это может привести к различиям в фондах заработной платы предприятий государственного сектора. Поэтому межведомственные диспропорции должны оставаться в центре внимания правительства".

Гульмамедов также отметил недостатки в отчетности по инвестициям в основной капитал: "Несоответствия в статистической отчетности могут повлиять на достоверность макроэкономических показателей. Важно усилить координацию между государственными органами".

Кроме того, по его словам, в консолидированном бюджете не указываются поступления по обязательному государственному социальному страхованию и доходы некоторых госфондов: "Ожидается, что в последующие годы такие доходы увеличатся. Важно применять единый подход к компонентам консолидированного бюджета. Палата предлагает внести изменения в бюджетную классификацию и классифицировать поступления от приватизации, как ненефтяные доходы. Источники финансирования фискального баланса должны быть классифицированы, чтобы избежать неопределенностей в процессе исполнения".