Счетные палаты Азербайджана и России расширяют сотрудничество

Счетные палаты Азербайджана и России обсудили возможности укрепления и развития сотрудничества.

Счетные палаты Азербайджана и России обсудили возможности укрепления и развития сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанскую сторону, делегация во главе с председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым приняла участие в юбилейном мероприятии в честь 30-летия создания Счетной палаты России, состоявшемся в Москве.

В связи с мероприятием проведено заседание коллегии учреждения в широком составе, где приняли участие первый заместитель председателя Совета федерации РФ Андрей Яцкин, председатель Комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов, представители региональных контрольно-счетных органов, а также главы и делегации высших органов аудита Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, ОАЭ.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча между делегациями Азербайджана и Счетной палаты России.