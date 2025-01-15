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Счетные палаты Азербайджана и России расширяют сотрудничество

Счетные палаты Азербайджана и России расширяют сотрудничество Счетные палаты Азербайджана и России обсудили возможности укрепления и развития сотрудничества.
Финансы
15 января 2025 г. 16:25
Счетные палаты Азербайджана и России расширяют сотрудничество

Счетные палаты Азербайджана и России обсудили возможности укрепления и развития сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанскую сторону, делегация во главе с председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым приняла участие в юбилейном мероприятии в честь 30-летия создания Счетной палаты России, состоявшемся в Москве.

В связи с мероприятием проведено заседание коллегии учреждения в широком составе, где приняли участие первый заместитель председателя Совета федерации РФ Андрей Яцкин, председатель Комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов, представители региональных контрольно-счетных органов, а также главы и делегации высших органов аудита Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, ОАЭ.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча между делегациями Азербайджана и Счетной палаты России.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiyanın Hesablama Palataları əməkdaşlığı genişləndirir

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