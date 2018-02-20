Счетные палаты Азербайджана и России обменяются опытом аудита бюджетных средств

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Баку сегодня проходит семинар на тему "Значение качественных показателей в практике оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля".

Как сообщает Report, согласно плану деятельности, принятому в ходе прошедшей 5-6 сентября в Баку XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ, на двухдневном семинаре под председательством Счетной палаты Азербайджана принимают участие делегации Счетной палаты России, Комитета государственного контроля Беларуси, Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета Казахстана, Счетной палаты Кыргызстана.

В то же время 21 февраля 2018 года Счетные палаты Азербайджана и России обменяются опытом аудита фондов, осуществляющих социальные выплаты в рамках двустороннего сотрудничества, а также бюджетных средств, выделяемых на медицину, образование, культуру, кинематографию и медицинское страхование.