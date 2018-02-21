Счетные палаты Азербайджана и России обменялись опытом аудита бюджетных средств

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Счетные палаты Азербайджана и России обменялись опытом аудита фондов, осуществляющих социальные выплаты в рамках двустороннего сотрудничества, а также бюджетных средств, выделяемых на медицину, образование, культуру, кинематографии и медицинское страхование.

Как сообщает Report, аудитор Счетной палаты Азербайджана Мехрибан Алышанова проинформировала о проводимых в стране аудиторских мерах.

Глава российской делегации Ольга Самарина выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном.

Отметим, что в Баку 20-21 февраля состоялся семинар на тему "Значение качественных показателей в практике оценки эффективности деятельности высших органов финансового контроля". Согласно плану деятельности, принятому в ходе прошедшей 5-6 сентября в Баку XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ, на двухдневном семинаре под председательством Счетной палаты Азербайджана приняли участие делегации Счетной палаты России, Комитета государственного контроля Беларуси, Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета Казахстана, Счетной палаты Кыргызстана.