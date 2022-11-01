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Счетная палата: Затраты на оплату труда госслужащих не учтены должным образом

Счетная палата: Затраты на оплату труда госслужащих не учтены должным образом В Азербайджане предусмотрен ежегодный рост числа государственный служащих на 5%, но вместе с тем в бюджете не учтены затраты на оплату их труда
Финансы
1 ноября 2022 г. 10:08
Счетная палата: Затраты на оплату труда госслужащих не учтены должным образом

В Азербайджане предусмотрен ежегодный рост числа государственный служащих на 5%, но вместе с тем в бюджете не учтены затраты на оплату их труда.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на пакет бюджета.

Кроме того, в документе отмечается, что на фоне запланированного к 2026 году увеличения приема студентов в профессиональные учебные заведения на 11 000 человек и в высшие технические профессиональные учебные заведения на 9 200 человек, расходы по этому направлению планируется увеличить всего на 4,7%.

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Версия на азербайджанском языке HP: "Dövlət qulluqçularının əməyinin ödənişi xərcləri düzgün nəzərə alınmayıb"

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