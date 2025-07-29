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Счетная палата за 6 месяцев выявила финансовые нарушения на сумму 65 млн манатов

Счетная палата за 6 месяцев выявила финансовые нарушения на сумму 65 млн манатов Счетная палата за 6 месяцев выявила финансовые нарушения на сумму 65 млн манатов
Финансы
29 июля 2025 г. 16:02
Счетная палата за 6 месяцев выявила финансовые нарушения на сумму 65 млн манатов

В первом полугодии текущего года Счетная палата Азербайджана в ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля выявила финансовые нарушения на сумму 65 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, 17,8 млн манатов этой суммы оценены как прямой ущерб бюджету, а остальная часть относится к другим видам нарушений.

Выявленные нарушения в основном связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением законодательства о госзакупках, перерасходом средств и искажением финансовой отчетности.

По результатам аудита Счетная палата направила рекомендации и предложения в соответствующие ведомства. Кроме того, в ряде случаев приняты меры по устранению нарушений и восстановлению средств.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası I yarımildə 65 milyon manatlıq maliyyə pozuntusu aşkarlayıb

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