Счетная палата выявила в прошлом году финансовые нарушения на 563 млн манатов

Счетная палата выявила финансовые нарушения на 562,5 млн манатов в ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля в 2023 году.

Счетная палата выявила финансовые нарушения на 562,5 млн манатов в ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности палаты за прошлый год.

Согласно документу, из них 103,2 млн манатов - сумма ущерба государственному бюджету, а 459,3 млн манатов - другие финансовые нарушения.

При этом Коллегия Счетной палаты внесла предложения по возмещению 60,7 млн манатов бюджетных потерь. По факту потери 13,7 млн манатов направлено обращение в правоохранительные органы в связи с признаками состава преступления.