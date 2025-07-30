Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС

15:14

Счетная палата Азербайджана выявила серьезные несоответствия в финансовой отчетности Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2023-2024гг.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах аудиторской проверки, проведенной палатой.

В ходе аудита удалось установить, что в годовых отчетах Фонда за этот период не полностью отражены как доходы, так и расходы, имеются ряд других недостатков.

По оценкам палаты, такие несоответствия в отчетности фонда привели к искажению показателей сводного бюджета Азербайджана.