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Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС

Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС 15:14
Финансы
30 июля 2025 г. 15:31
Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС

Счетная палата Азербайджана выявила серьезные несоответствия в финансовой отчетности Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2023-2024гг.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах аудиторской проверки, проведенной палатой.

В ходе аудита удалось установить, что в годовых отчетах Фонда за этот период не полностью отражены как доходы, так и расходы, имеются ряд других недостатков.

По оценкам палаты, такие несоответствия в отчетности фонда привели к искажению показателей сводного бюджета Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İcbari Tibbi Sığorta Fondunun maliyyə hesabatında ciddi uyğunsuzluq tapılıb

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