Счетная палата выявила серьезные нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования

Счетная палата выявила серьезные нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования

Счетная палата завершила проверку финансовой деятельности Фонда обязательного медицинского страхования за 2023-2024 годы.

Как сообщает Report, результаты аудита вскрыли целый ряд нарушений, от искажения отчетности до нецелевого использования средств.

Объектами проверки стали Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, управляющее средствами фонда, и Центр инноваций и снабжения, отвечающий за оснащение и ремонт медицинских учреждений при TƏBİB.

Согласно официальным данным, представленным в Милли Меджлис, доходы Фонда составили 2236,9 млн манатов в 2023 году и 2467,2 млн манатов в 2024 году. Расходы за эти периоды достигли 1804,3 млн и 2214,7 млн манатов соответственно.

Искажение финансовой отчетности

Аудиторы установили, что показатели доходов и расходов Фонда были существенно искажены из-за неправильной организации отчетности Госагентством. Выявлены факты неполного учета доходов, неправильного признания расходов и обязательств за предыдущие годы, что привело к искажению не только отчетности Фонда, но и параметров сводного бюджета страны.

Особую тревогу вызывает факт поступления в бюджет Фонда средств из источников, не предусмотренных законодательством, а также направление средств на расходы, не предусмотренные нормативными актами. По некоторым направлениям допускалось исполнение средств сверх утвержденных лимитов.

Несмотря на то, что законодательство предусматривало направление неиспользованных средств предыдущих лет на расходы текущего года, это требование не выполнялось. Более того, избыточные доходы прошлых лет сначала учитывались как государственные доходы, а затем часть этой суммы повторно отражалась в бюджете в качестве дохода, что привело к двойному учету государственных средств.

Проблемы с планированием и исполнением бюджета

При прогнозировании средств на страхование населения обнаружены расхождения между расчетной численностью населения и официальными статистическими данными. Аудиторы также отметили отсутствие прозрачного механизма определения размера страхового взноса на обязательное медицинское страхование на душу населения.

Анализ показал, что неучет тенденций исполнения за предыдущий год привел к завышению прогнозов расходов и, как следствие, к низкому уровню исполнения бюджета. Так, в 2023 году было исполнено лишь 81,1% от запланированных 2393,2 млн манатов, а в 2024 году – 78,5% от 2850,3 млн манатов.

Отчетность Агентства за проверяемые годы не включала полную информацию об исполнении обязательств, оставшихся с предыдущих лет, хотя средства на эти цели выделялись.

Рост административных расходов

Аудиторы обратили внимание на отсутствие четкого регулирования верхнего предела расходов на содержание TƏBİB и рост числа юридических лиц, созданных этой структурой, что привело к увеличению доли административных расходов в общих расходах Фонда.

Несмотря на то, что Закон "О медицинском страховании" устанавливает предел расходов на содержание Агентства в размере 2% доходов, фактические расходы превысили этот лимит.

Проблемы с лекарственным обеспечением и тарифами

Проверка выявила, что прогнозирование потребности в лекарственных средствах часто проводилось на уровне ниже реальной потребности. Лекарства и медицинские расходные материалы, приобретенные для граждан в рамках государственных программ, не всегда доставлялись нуждающимся в том же году.

Особую озабоченность вызывает неправильное применение требований, установленных правовыми актами, что привело к повторному учету налогов и обязательных платежей и завышению тарифов на медицинские услуги на 26%. Отсутствие прозрачной методики расчета расходов, включенных в тарифы, создало значительные риски несоответствия стоимости услуг их реальной себестоимости.

В ряде случаев стоимость медицинского оборудования включалась в тариф по ценам выше закупочных, а некоторые медицинские расходные материалы учитывались в тарифах повторно, что приводило к необоснованному повышению стоимости услуг.

Проблемы с финансированием медучреждений

Аудит показал, что механизм финансирования медицинских учреждений, подчиненных TƏBİB, не полностью соответствует принципам страхования. Применяемый подход служит только для покрытия текущих расходов, что препятствует формированию финансовой устойчивости как Фонда, так и медицинских учреждений.

Несмотря на полное обеспечение государственных медицинских учреждений лекарствами и расходными материалами, основная часть хирургических операций, особенно дорогостоящих (более 90% операций стоимостью от 5000 манатов), проводилась в частных клиниках.

За два года Агентство выплатило частным медицинским учреждениям 4273,6 тыс. манатов в случаях, когда граждане обращались напрямую без необходимого направления, что противоречит условиям договоров.

Управление свободными средствами

К концу 2022 года объем инвестированных средств Фонда составлял 462 млн манатов, к концу 2023 года он вырос до 1276,4 млн манатов, а к концу 2024 года достиг 1451,7 млн манатов.

Агентство в ряде случаев нарушало требования нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность. На 31 декабря 2024 года доля депозитов в общем объеме инвестированных свободных средств превысила установленный законом предел.

Часть средств, выделенных из государственного бюджета на программы в области здравоохранения, не была использована в том же году, но вместо возврата в бюджет эти средства неправомерно включались в остаточную сумму и использовались для инвестиционной деятельности.

Проблемы с закупками

За два года было проведено 277 закупок на общую сумму 757136,3 тыс. манатов. При этом 43% всех закупок проводились из одного источника, хотя на их долю пришлось всего 6,7% от общей суммы контрактов.

Аудиторы выявили серьезные недостатки в планировании закупок: несвоевременная доставка товаров, низкий процент исполнения контрактов, закупки при наличии остатков на складе, приобретение одинаковых товаров по разным ценам, необоснованное удорожание закупок из года в год.

Несмотря на предсказуемость закупок, 70% из них по сумме за два года были проведены в последние два квартала года, что свидетельствует о неэффективном планировании.

В некоторых случаях основания для закупок из одного источника не подтверждались в процессе исполнения, что создавало условия для необоснованного применения неконкурентных процедур.

Слабый внутренний контроль

Проверка выявила серьезные недостатки в системе внутреннего контроля Агентства: большое количество вакантных мест, отсутствие должностных инструкций и годовых планов работы, неорганизованность деятельности внутреннего аудита.

Агентство с нарушением требований законодательства составило финансовые отчеты только за 2018-2021 годы, причем отчет за 2021 год был представлен только в мае 2025 года. По всем этим отчетам независимым аудитором было дано условно положительное заключение из-за недостаточности аудиторских доказательств.

Размещение различных структурных подразделений Агентства по разным адресам также негативно сказалось на эффективности контрольной деятельности.