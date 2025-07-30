Счетная Палата выявила ряд нарушений в "Ипотечном фонде Нахчывана"

14:40

Счетная палата провела аудит использования и управления государственными средствами и госимуществом, выделенными ОАО "Ипотечный фонд Нахчывана" в 2023–2024 годах.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Палаты.

В 2023 году Обществу было выделено 2 млн,750 тыс. манатов из бюджета Нахчыванской Автономной Республики, из которых 1 млн 543,3 тыс. манатов направлены на льготное (4%) кредитование.

В 2024 году фонду было выделено еще 2 млн 750 тыс. манатов, и вместе с остатком в размере 1 млн 206,7 тыс. манатов с 2023 года, на льготное кредитование было направлено 3 млн 956,7 тыс. манатов.

На обычное ипотечное (8%) кредитование Обществом было привлечено 1 млн 31,7 тыс. манатов в 2023 году и 1 млн 865,1 тыс. манатов в 2024 году. Доход от процентных начислений составил 485,1 тыс. манатов в 2023 году и 589,2 тыс. манатов - в 2024 году.

На 1 января 2025 года сумма активных льготных кредитов Общества составила 11 млн 605,7 тыс. манатов, сумма обычных кредитов - 7 млн 63,3 тыс. манатов, а общий кредитный портфель составил 18 млн 668,9 тыс. манатов.

Палата отмечает, что в Нахчыване обычные ипотечные кредиты, не охваченные льготной программой, финансируются только за счет накоплений Ипотечного фонда в объеме около 1 млн манатов в год, чего хватает в среднем на 7 займов. Из-за отсутствия электронной системы подачи заявок ежегодно поступает свыше 450 обращений, а получение ипотеки занимает длительное время.

Аудит показал, что в 2023 году "Ипотечному фонду Нахчывана" из бюджета было выделено 2 млн 750 тыс. манатов при запрошенных 850 тыс. манатов. Из этой суммы на ипотечное кредитование направлено лишь 56,1% (1 млн 543 тыс. манатов), оставшиеся 1 млн 207 тыс. манатов не использовались, что привело к снижению доходов фонда.

Также установлено, что Общество не приняло эффективных мер по возврату 560,6 тыс. манатов по 14 ипотечным кредитам, просроченным более чем на 90 дней, что является нарушением требований законодательства.

Кроме того, в период, охваченный аудитом, в нарушение законодательства было осуществлено рефинансирование 60 ипотечных кредитов на общую сумму 3 млн 397,2 тыс. манатов, выданных "Нахчыванбанком", без их первичного финансирования.

Несмотря на то что 5 млн 500тыс. манатов, выделенных Обществу из бюджета в 2023–2024 годах, были отражены в "Отчете о движении денежных средств", данная сумма не была признана как доход в "Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе".