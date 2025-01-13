Счетная палата выявила ряд нарушений в деятельности UNEC

11:46

Счетная палата Азербайджана провела аудиторскую проверку в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC), выявила ряд нарушений и недостатков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Проверка охватывала 2022–2023гг и первый квартал 2024 года, проводилась с целью оценки соответствия управления государственными средствами и имуществом требованиям нормативно-правовых актов.

В ходе аудита было установлено, что к началу анализируемого периода из-за несоответствия учебного и бюджетного годов остаток средств на счетах университета составлял 13,263 млн манатов. В 2022–2023 годах и первом квартале 2024 года на счета UNEC поступило в общей сложности 119,221 млн манатов, а расходы составили 125,086 млн манатов.

Рост доходов в 2023 году на 7,8% по сравнению с 2022 годом объясняется увеличением финансирования в рамках государственного заказа на 10,2% и ростом других доходов в 2,3 раза. При этом со стороны UNEC в Фонд развития образования были выделены средства в размере 1,653 млн манатов в 2022 году, 1,1 млн манатов в 2023 году и 991 тыс. манатов в 2024 году для усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников образования, в том числе сотрудников Министерства науки и образования.

Среди выявленных нарушений Счетная палата указывает: отсутствие утвержденной структуры UNEC со стороны учредителем, нарушения в контроле над ремонтными расходами и др. Так, из-за слабого контроля за ремонтными работами были завышены объемы и стоимость выполненных работ, что привело к перерасходу средств на 8,8% при текущем ремонте, 2,6% - при капитальном ремонте центра в Губе и 1,6% по учебным зданиям.

Кроме того, значительная часть закупок в 2022–2023 годах (45,5% и 47,4% соответственно) была проведена без конкурса. Доля закупок из одного источника в общем объеме закупок в денежном выражении составила 8,6% в 2022 году и 18,7% в 2023 году, однако их доля в числе закупок составила 45,5% и 47,4% соответственно в 2022-2023 годах.

На основании итогов аудита Счетная палата рекомендовала UNEC устранить выявленные нарушения, вернуть в госбюджет излишне выплаченные средства, восстановить суммы, переплаченные за ремонтные работы, а также усилить внутренний контроль.