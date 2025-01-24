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Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита в АПБА

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита в АПБА Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам финансового аудита в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Финансы
24 января 2025 г. 16:25
Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам аудита в АПБА

Счетная палата выявила ряд нарушений по итогам финансового аудита в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

В частности, несмотря на завершение строительства административных зданий АПБА в Товузе, Барде, Лянкяране и Хачмазе, они до сих пор не приняты в эксплуатацию.

Кроме того, выяснилось, что из 18 пограничных пунктов пропуска, через которые в Азербайджан ввозятся продукты питания, только на одном - "Красный мост" в Газахском районе, построен контрольно-пропускной пункт для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Это не позволяет оперативно принимать меры по обеспечению пищевой безопасности на границе.

Агентство разработало "План коммуникации по кризисным ситуациям", как того требует Госпрограмма. Однако после его утверждения не были проведены симуляционные учения в условиях отсутствия кризисных ситуаций. Это не позволило оценить эффективность данного плана на практике.

Несмотря на утверждение "Правил и формы выдачи сертификатов здоровья на пищевые продукты и корма", АПБА не достигло установленных целей по выдаче электронных сертификатов.

На момент завершения аудита 1 мая 2024 года был подготовлен проект "Правил ведения рейтинга безопасности пищевых субъектов и объектов". Однако на 1 января 2024 года правила в данной сфере отсутствовали. Это обусловило отсутствие соответствующего механизма и невозможность классификации продуктов питания по уровню безопасности.

Счетная палата дала Агентству ряд рекомендаций по устранению выявленных недочетов.

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