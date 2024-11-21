Счетная палата выявила расхождения в данных налоговой службы и фонда созащиты

Счетная палата обнаружила расхождения в данных о доходах за 2023 год, представленных Государственной налоговой службой и Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ).

Счетная палата обнаружила расхождения в данных о доходах за 2023 год, представленных Государственной налоговой службой и Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ).

Как сообщает Report, в заключении Счетной палаты по законопроекту о бюджете ГФСЗ на 2025 год указано, что налоговая служба оценила обязательные социальные взносы в 5 млрд 197,7 млн манатов, тогда как фонд назвал сумму в 5 млрд 194,6 млн манатов.

Также различия касаются начисленных процентов и финансовых санкций: налоговая служба указала 19,5 млн манатов, а фонд - 6,2 млн манатов. Стоимость санаторно-курортных путевок, по данным налоговой службы, составила 2,2 млн манатов, а по данным фонда - 2,1 млн манатов.

Счетная палата объяснила, что 80,6% расхождений связаны с разной методологией отчетности. По информации фонда, эти различия были устранены в текущем году путем совершенствования нормативных документов. Однако отмечается, что разница в данных увеличивается с каждым годом.