Счетная палата выявила неэффективные расходы на 37 млн манатов в прошлом году

В 2022 году Счетная палата в ходе проведенных аудитов соответствия выявила неэффективные расходы в 16 учреждениях на сумму 26,7 млн манатов.

В 2022 году Счетная палата в ходе проведенных аудитов соответствия выявила неэффективные расходы в 16 учреждениях на сумму 26,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности палаты за прошлый год.

Согласно документу, из них 12 млн манатов в связи с заключенным договором на невыгодных для организации условиях, 9,9 млн манатов - неиспользованием оборудования и товаров, приобретенных в начале периода аудита, 8,3 млн манатов – с прекращением договоров после выплаты аванса, 2,7 млн манатов - расходами на мероприятия, не проведенные из-за коронавируса (COVID-19) и других причин, 1,4 млн манатов - расходами на неактивные основные средства, 1,3 млн манатов - неиспользованием программного обеспечения, приобретенного в начале периода аудита, 0,6 млн манатов – расширением объема работ без необходимости, 0,5 млн манатов - с другими обстоятельствами по неэффективному использованию.