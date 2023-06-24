Счетная палата выявила недостатки в Сумгайытском региональном управлении культуры

Счетная палата провела аудит использования государственных средств и другого государственного имущества Сумгайытским региональным управлением культуры Министерства культуры

Счетная палата провела аудит использования государственных средств и другого госимущества Сумгайытским региональным управлением культуры Министерства культуры.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, аудит охватил 2021-2022 годы и использованные в этот период бюджетные средства в размере 40 741,8 тыс. манатов.

Выяснилось, что департамент не организовал должным образом деятельность, связанную с прогнозированием, и не полностью учел факторы, влияющие на ситуацию с использованием средств.

51,4% от общей возвращенной суммы в 2021 г. и 36,8% в 2022 г. составили расходы, связанные с оплатой труда. В связи с тем, что прогнозы на 2022 год были составлены с повышением без учета низкого уровня исполнения в 2021 году по некоторым статьям расходов, уровень исполнения был низким, средства по ряду направлений расходов не были освоены, уровень исполнения по ряду расходов составил не выше 80%, а по некоторым направлениям расходов намного ниже.