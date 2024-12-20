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Счетная палата выявила недостатки в деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов

Счетная палата выявила недостатки в деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов в конце добавила кусок оригинала, который перевела
Финансы
20 декабря 2024 г. 18:14
Счетная палата выявила недостатки в деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов

Счетная палата выявила недостатки в деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов при Министерстве науки и образования Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, аудит эффективности охватил период с момента создания Фонда 17 июня 2021 года по 1 июня 2024 года.

Палата отмечает, что на формирование уставного капитала Фонда в 2021 году из госбюджета было выделено 80 млн манатов, а в 2022 году - еще 22 млн манатов. За период, охваченный аудитом, на финансирование образовательных студенческих кредитов было направлено 32,9 млн манатов, а на содержание Фонда - 3,6 млн манатов, из которых 1,8 млн манатов - затраты на зарплаты сотрудников.

В целом, с момента создания и по 31 мая 2024 года в Фонд 21 888 человек подали 45 688 заявок на получение кредитов, из них оформлено 36 063 кредита на сумму 33,1 млн для 16 799 человек.

При этом 159 контрактов на сумму 130,1 тыс. манатов расторгнуты в последнем учебном году.

По оценкам палаты, в ходе реализации вышеизложенного процесса были допущены некоторые нарушения.

Палата отмечает, что в ходе тренингов и обсуждения выявленных нарушений Фондом они были устранены, восстановлены излишне выплаченные средства. Кроме этого, палата проинформировала министерство финансов о выявленных в ходе аудита несоответствиях в отчетности по исполнению госбюджета.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Təhsil Tələbə Krediti Fondunun fəaliyyətində nöqsanlar aşkar edib

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