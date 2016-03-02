​Счетная палата выявила недочеты в работе Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На очередном коллегиальном заседании под председательством главы Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялись обсуждения результатов мероприятий, проведенных в связи с контролем за использованием средств, выделенных из бюджетных и внебюджетных поступлений Государственному комитету по стандартизации, метрологии и патентам.

Как сообщили Report в Палате, по результатам аудита было выявлено, что Комитетом и подведомственными ему структурами не были учтены важные факторы бюджетных предложений и предусмотрены средства сверх нормы без учета реального спроса и показателей исполнения за прошлый год, в результате чего 7,7% выделенных средств не были использованы и возвращены в бюджет, допущены недочеты при расчете заработных плат, премиальных и отпускных, а также перерасход средств при проведении мероприятий международного и республиканского уровня.

В то же время отмечается, что Комитет осуществил выплаты средств на проведение нескольких мероприятий, не предусмотренных в смете расходов, во многих случаях не обеспечил своевременное перечисление в бюджет государственных пошлин, а также организацию и ведение бухгалтерского учета в соответствующем порядке.

На заседании было рекомендовано создание единого реестра проверок, усиления контроля за деятельностью по ведению проверок и принятию решений и распоряжений по их итогам.

В заключении принят проект коллегиального решения по результатам контрольных мероприятий. Копия коллегиального решения направлена в Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам, результаты аудита представлены в Милли Меджлис.