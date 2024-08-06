Счетная палата в результате аудита выявила недочеты в Министерстве здравоохранения

Счетная палата выявила недочеты в использовании Министерством здравоохранения средств, выделенных на строительство Габалинской центральной районной больницы.

Счетная палата выявила недочеты в использовании Министерством здравоохранения средств, выделенных на строительство Габалинской центральной районной больницы.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах аудита, проведенного Счетной палатой в министерстве.

"Аудитом были охвачены средства в размере 46,631 млн манатов, выделенные соответствующими распоряжениями из государственных вложений по проекту", - отмечается в заключении палаты.

В проектно-сметной документации по 1-му и 2-му этапу проекта строительства Габалинской центральной районной больницы было выявлено необоснованное выделение средств на дополнительные расходы подрядных организаций.