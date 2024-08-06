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Счетная палата в результате аудита выявила недочеты в Министерстве здравоохранения

Счетная палата в результате аудита выявила недочеты в Министерстве здравоохранения Счетная палата выявила недочеты в использовании Министерством здравоохранения средств, выделенных на строительство Габалинской центральной районной больницы.
Финансы
6 августа 2024 г. 15:48
Счетная палата в результате аудита выявила недочеты в Министерстве здравоохранения

Счетная палата выявила недочеты в использовании Министерством здравоохранения средств, выделенных на строительство Габалинской центральной районной больницы.

Как сообщает Report, об этом говорится в результатах аудита, проведенного Счетной палатой в министерстве.

"Аудитом были охвачены средства в размере 46,631 млн манатов, выделенные соответствующими распоряжениями из государственных вложений по проекту", - отмечается в заключении палаты.

В проектно-сметной документации по 1-му и 2-му этапу проекта строительства Габалинской центральной районной больницы было выявлено необоснованное выделение средств на дополнительные расходы подрядных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası Səhiyyə Nazirliyində nöqsanlar aşkarlayıb

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