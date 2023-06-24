Счетная палата выявила недочеты при строительстве Ордубадской ГЭС

Счетная палата провела аудит государственных инвестиций, выделенных на реализацию проекта строительства Ордубадской гидроэлектростанции (ГЭС).
Как сообщает Report со ссылкой на палату, в результате аудита выявлен ряд недочетов.
Выявлено, что проектно-сметные документы не прошли экспертизу в главном управлении государственной экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, заказчиком не выполнен авторский надзор проектной документации.
Аудиторской группе не были представлены адаптированные под азербайджанский язык и термины схемы, геологические отчеты и акт Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов.
Выявлено, что акты формы-2 на 76 076 000,88 манатов не были подписаны и проштампованы соответствующими должностными лицами и другие недочеты.