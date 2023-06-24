Счетная палата выявила недочеты при строительстве Ордубадской ГЭС

Счетная палата провела аудит государственных инвестиций, выделенных на реализацию проекта строительства Ордубадской гидроэлектростанции (ГЭС).

Счетная палата провела аудит государственных инвестиций, выделенных на реализацию проекта строительства Ордубадской гидроэлектростанции (ГЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на палату, в результате аудита выявлен ряд недочетов.

Выявлено, что проектно-сметные документы не прошли экспертизу в главном управлении государственной экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, заказчиком не выполнен авторский надзор проектной документации.

Аудиторской группе не были представлены адаптированные под азербайджанский язык и термины схемы, геологические отчеты и акт Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Выявлено, что акты формы-2 на 76 076 000,88 манатов не были подписаны и проштампованы соответствующими должностными лицами и другие недочеты.