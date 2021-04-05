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Счетная палата выявила искажения в финотчетности на 412 млн манатов

Счетная палата выявила искажения в финотчетности на 412 млн манатов Сюда входят искажения в результате неправильного ведения инвентаризации, занижения или неуказания суммы кредиторской и дебиторской задолженности
Финансы
5 апреля 2021 г. 12:43
Счетная палата выявила искажения в финотчетности на 412 млн манатов

Счетная палата классифицировала выявленные недостатки в области финансовой отчетности по двум группам в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финотчетность учреждения.

В документе говорится, что к первой группе относятся в основном случаи искажения информации в бухгалтерской отчетности. Результаты контрольных мероприятий показывают, что финансовая отчетность составлена с искажениями на общую сумму 412,4 млн манатов. Сюда входят искажения в результате неправильного ведения инвентаризации, занижения или неуказания суммы кредиторской и дебиторской задолженности.

Ко второй группе Счетная палата отнесла случаи, когда суммы не отражаются корректно в финансовой отчетности или указаны некорректно в рамках одного отчета. Сюда входят нарушения на сумму 335,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il maliyyə hesabatlarında 412 milyon manatlıq təhrif aşkar edib

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