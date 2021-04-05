Счетная палата выявила искажения в финотчетности на 412 млн манатов

Сюда входят искажения в результате неправильного ведения инвентаризации, занижения или неуказания суммы кредиторской и дебиторской задолженности

Счетная палата классифицировала выявленные недостатки в области финансовой отчетности по двум группам в 2020 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финотчетность учреждения.

В документе говорится, что к первой группе относятся в основном случаи искажения информации в бухгалтерской отчетности. Результаты контрольных мероприятий показывают, что финансовая отчетность составлена с искажениями на общую сумму 412,4 млн манатов. Сюда входят искажения в результате неправильного ведения инвентаризации, занижения или неуказания суммы кредиторской и дебиторской задолженности.

Ко второй группе Счетная палата отнесла случаи, когда суммы не отражаются корректно в финансовой отчетности или указаны некорректно в рамках одного отчета. Сюда входят нарушения на сумму 335,4 млн манатов.