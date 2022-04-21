Счетная палата выявила искажения на 1 млрд манатов в прошлом году

В 2021 году Счетная палата Азербайджана в результате проведенных контрольных мероприятий выявила искажения (ошибки) в финансовой отчетности на 1 009,7 млн манатов.

В 2021 году Счетная палата Азербайджана в результате проведенных контрольных мероприятий выявила искажения (ошибки) в финансовой отчетности на 1 009,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Палаты за прошлый год.

В документе говорится, что выявленные недостатки в области финансовой отчетности можно классифицировать по двум группам. К первой группе относятся существенные искажения, включая случаи искажения информации в финансовой отчетности, а ко второй группе - несоблюдение принципов бухгалтерского учета, неправильное ведение бухгалтерских записей и неправильное отражение сумм.

Сумма искажений по первой группе составила 869,8 млн манатов, по второй - 139,9 млн манатов.