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Счетная палата выявила искажения на 1 млрд манатов в прошлом году

Счетная палата выявила искажения на 1 млрд манатов в прошлом году В 2021 году Счетная палата Азербайджана в результате проведенных контрольных мероприятий выявила искажения (ошибки) в финансовой отчетности на 1 009,7 млн манатов.
Финансы
21 апреля 2022 г. 11:11
Счетная палата выявила искажения на 1 млрд манатов в прошлом году

В 2021 году Счетная палата Азербайджана в результате проведенных контрольных мероприятий выявила искажения (ошибки) в финансовой отчетности на 1 009,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Палаты за прошлый год.

В документе говорится, что выявленные недостатки в области финансовой отчетности можно классифицировать по двум группам. К первой группе относятся существенные искажения, включая случаи искажения информации в финансовой отчетности, а ко второй группе - несоблюдение принципов бухгалтерского учета, неправильное ведение бухгалтерских записей и неправильное отражение сумм.

Сумма искажений по первой группе составила 869,8 млн манатов, по второй - 139,9 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il 1 milyard manatlıq təhrif aşkar edib

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