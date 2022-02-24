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Счетная палата вошла в состав рабочей группы INTOSAI по IT-аудиту

Счетная палата вошла в состав рабочей группы INTOSAI по IT-аудиту Счетная палата была принята в качестве 55-го члена рабочей группы INTOSAI по ИТ-аудиту.
Финансы
24 февраля 2022 г. 10:33
Счетная палата вошла в состав рабочей группы INTOSAI по IT-аудиту

Счетная палата была принята в качестве 55-го члена рабочей группы INTOSAI по IT-аудиту.

Об этом Report сообщили в Палате.

"Это одно из самых больших достижений палаты за последнее время", -заявил он.

Рабочая группа INTOSAI по IT-аудиту была создана в 1989 году во время XIII Конгресса INTOSAI в Берлине с целью поддержки высших органов аудита в вопросе развития знаний и навыков в области аудита и использования информационных технологий.

В число членов рабочей группы, председателем которой является офис генерального аудитора и инспектора Индии, входят ВОА из США, Великобритании, Турции, Японии, Кувейта, Венгрии, Грузии, Бразилии, России и других стран.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası INTOSAI-ın IT Auditi üzrə İşçi Qrupuna üzv qəbul edilib

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