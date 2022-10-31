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Счетная палата: В сводном бюджете пенсионные выплаты не предусмотрены 

Счетная палата: В сводном бюджете пенсионные выплаты не предусмотрены  В пакете бюджета на следующий год на выплату трудовых пенсий в Азербайджане предусмотрено 5 млрд 907,2 млн манатов.
Финансы
31 октября 2022 г. 18:46
Счетная палата: В сводном бюджете пенсионные выплаты не предусмотрены 

В пакете бюджета на следующий год на выплату трудовых пенсий в Азербайджане предусмотрено 5 млрд 907,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно пакета бюджета.

Наряду с этим в документе говорится, что экономическая классификация сводного бюджета вообще не предусматривает расходов на пенсионные выплаты.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрировано 1 млн 159,3 тыс. пенсионеров, что составляет 11,5% населения страны.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: "Pensiya ödənişləri icmal büdcədə nəzərdə tutulmayıb"

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