Счетная палата: В сводном бюджете пенсионные выплаты не предусмотрены

В пакете бюджета на следующий год на выплату трудовых пенсий в Азербайджане предусмотрено 5 млрд 907,2 млн манатов.

В пакете бюджета на следующий год на выплату трудовых пенсий в Азербайджане предусмотрено 5 млрд 907,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты относительно пакета бюджета.

Наряду с этим в документе говорится, что экономическая классификация сводного бюджета вообще не предусматривает расходов на пенсионные выплаты.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрировано 1 млн 159,3 тыс. пенсионеров, что составляет 11,5% населения страны.