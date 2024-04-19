Счетная палата: В прошлом году восстановлено более 67 млн манатов

В прошлом году Счетной палатой подготовлено 6 заключений по проектам и исполнению госбюджетов и бюджетов внебюджетных государственных фондов, и 3 заключения в связи с пересмотром.

В прошлом году Счетной палатой подготовлено 6 заключений по проектам и исполнению госбюджетов и бюджетов внебюджетных государственных фондов, и 3 заключения в связи с пересмотром.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения отчета о деятельности палаты в 2023 году на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, по финансовому аудиту впервые было дано 1 заключение.

Гюльмамедов отметил, что в 2023 году обнаружен дефицит более чем на 1,35 млрд манатов.

Он добавил, что примерно 218 млн манатов суммы, указанной как несоответствие в отчете о деятельности, учтены в проекте госбюджета 2024 года и скорректированы.

Таким образом, в отчетном году Счетная палата восстановила 66,5 млн манатов, а правоохранительные органы - 0,9 млн манатов.

Кроме того, внесены исправления по искажениям (несоответствиям) на сумму 254,7 млн манатов по финансовым отчетам и 218,8 млн манатов - по бюджетным.

"В отчетный год, в соответствии с требованиями законодательства, действия по закрытию банковских и казначейских счетов проверяемых учреждений, а также по наложению административных наказаний не предпринимались, а принятые меры реализовывались только на основе взаимного диалога", - подчеркнул Гюльмамедов.