Счетная палата в прошлом году восстановила в бюджет 52 млн манатов

51,1 млн манатов восстановлено в денежном выражении

В 2020 году Счетная палата Азербайджана определила меры по восстановлению 55,2 млн манатов в денежном и натуральном выражении.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности организации за прошлый год.

В документе также говорится, что из этой суммы восстановлено 51,9 млн манатов. При этом 51,1 млн манатов восстановлено в денежном выражении.

Отчет палаты 8 апреля будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.