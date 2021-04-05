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Счетная палата в прошлом году восстановила в бюджет 52 млн манатов

Счетная палата в прошлом году восстановила в бюджет 52 млн манатов 51,1 млн манатов восстановлено в денежном выражении
Финансы
5 апреля 2021 г. 14:35
Счетная палата в прошлом году восстановила в бюджет 52 млн манатов

В 2020 году Счетная палата Азербайджана определила меры по восстановлению 55,2 млн манатов в денежном и натуральном выражении.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности организации за прошлый год.

В документе также говорится, что из этой суммы восстановлено 51,9 млн манатов. При этом 51,1 млн манатов восстановлено в денежном выражении.

Отчет палаты 8 апреля будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il 52 milyon manat vəsaiti büdcəyə bərpa edib

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