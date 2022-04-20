Счетная палата восстановила 900 тыс. манатов по аудиту эффективности

В 2021 году Счетная палата провела мероприятия для восстановления 900 тыс. манатов по аудиту эффективности.

В 2021 году Счетная палата провела мероприятия для восстановления 900 тыс. манатов по аудиту эффективности.

Как сообщает Report, об этом председатель Палаты Вугар Гюльмамедов сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения отчета структуры о деятельности за прошлый год.

"В некоторых случаях возникновение рисков не зависит от заключений Счетной палаты. Палата высказывается и о правовых актах, поступивших из Милли Меджлиса", - отметил он.