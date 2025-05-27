Счетная палата: В прошлом году в ненефтегазовом секторе достигнуты почти все стратегические цели

Счетная палата: В прошлом году в ненефтегазовом секторе достигнуты почти все стратегические цели

В 2024 году во всех отраслях ненефтегазового сектора Азербайджана наблюдался реальный рост, достигнуты почти все стратегические цели за соответствующий период.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, в прошлом году в ненефтегазовых отраслях создана добавленная стоимость в размере 85 млрд 712,4 млн манатов, темпы реального роста в этой сфере составили 6,2%. Рост в реальном выражении зафиксирован по каждой из ненефтегазовых отраслей, основной вклад внесли транспорт, другие услуги и строительство.

В отчетном году сельское хозяйство отличилось наименьшим вкладом, этот сектор вырос в реальном выражении на 1,4%, показав самый низкий рост среди ненефтегазовых отраслей. Наблюдалось, что рост в сельском хозяйстве и ненефтегазовой промышленности был ниже прогноза и стратегической цели.