Счетная палата в прошлом году провела в Карабахе четыре аудита соответствия

В 2022 году Счетная палата провела четыре аудита соответствия на освобожденных территориях Азербайджана.

В 2022 году Счетная палата провела четыре аудита соответствия на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

По его словам, один из аудитов прошел в форме пре-аудита: "Этот аудит касался средств, потраченных год назад на прокладку дороги. Так как документы, связанные с проектом, сметой, экспертизой, графиком объема работ составлялись параллельно, они не соответствовали друг другу, в связи с чем коллегия Палаты по результатам аудита направила объекту аудита решение о доработке документов".