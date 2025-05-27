О нас

Счетная палата: Госсектор в 2024 году обеспечил инвестиционную активность

Счетная палата: Госсектор в 2024 году обеспечил инвестиционную активность В 2024 году рост потребительских расходов в Азербайджане стал одним из основных компонентов, способствующих совокупному спросу, а инвестиционная активность обеспечивалась за счет государственного сектора.
Финансы
27 мая 2025 г. 11:09
Счетная палата: Госсектор в 2024 году обеспечил инвестиционную активность

В 2024 году рост потребительских расходов в Азербайджане стал одним из основных компонентов, способствующих совокупному спросу, а инвестиционная активность обеспечивалась за счет государственного сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, по потребительскому компоненту наблюдался рост как в домашних хозяйствах, так и в государственных учреждениях.

На рост потребления домашних хозяйств повлияло увеличение реальных доходов населения на 4,1% в годовом выражении, в том числе рост среднемесячной заработной платы на 5,7%. Анализ структуры доходов населения позволяет утверждать, что рост доходов обусловлен оплатой труда работников. Одним из факторов, влияющих на соответствующий компонент спроса, являлись потребительские кредиты, которые, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), увеличились на 21,7% и к концу периода составили 8 млрд 445 млн манатов.

Увеличение расходов на оплату труда в государственном бюджете привело к росту потребления до 18 млрд 150,5 млн манатов.

С другой стороны, в отчетном году государственные инвестиции в номинальном выражении увеличились на 10,1%, в результате чего доля госсектора в инвестициях в основной капитал, составляющих 21 млрд 435,1 млн манатов, выросла до 61,1%. Рост государственных инвестиций стимулировал увеличение добавленной стоимости в строительном секторе, который отличался высоким вкладом в экономический рост.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Ötən il investisiya aktivliyi dövlət sektoru hesabına təmin edilib

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi