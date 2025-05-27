Счетная палата: Госсектор в 2024 году обеспечил инвестиционную активность

В 2024 году рост потребительских расходов в Азербайджане стал одним из основных компонентов, способствующих совокупному спросу, а инвестиционная активность обеспечивалась за счет государственного сектора.

В 2024 году рост потребительских расходов в Азербайджане стал одним из основных компонентов, способствующих совокупному спросу, а инвестиционная активность обеспечивалась за счет государственного сектора.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, по потребительскому компоненту наблюдался рост как в домашних хозяйствах, так и в государственных учреждениях.

На рост потребления домашних хозяйств повлияло увеличение реальных доходов населения на 4,1% в годовом выражении, в том числе рост среднемесячной заработной платы на 5,7%. Анализ структуры доходов населения позволяет утверждать, что рост доходов обусловлен оплатой труда работников. Одним из факторов, влияющих на соответствующий компонент спроса, являлись потребительские кредиты, которые, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), увеличились на 21,7% и к концу периода составили 8 млрд 445 млн манатов.

Увеличение расходов на оплату труда в государственном бюджете привело к росту потребления до 18 млрд 150,5 млн манатов.

С другой стороны, в отчетном году государственные инвестиции в номинальном выражении увеличились на 10,1%, в результате чего доля госсектора в инвестициях в основной капитал, составляющих 21 млрд 435,1 млн манатов, выросла до 61,1%. Рост государственных инвестиций стимулировал увеличение добавленной стоимости в строительном секторе, который отличался высоким вкладом в экономический рост.