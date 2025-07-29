Счетная палата назвала наиболее частные нарушения в первом полугодии

15:33

Счетная палата Азербайджана назвала наиболее частые финансовые нарушения, выявленные в ходе аудиторских мероприятий, проведенных в первом полугодии текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно информации, нарушения в основном наблюдались по следующим направлениям:

- изменение целевого назначения бюджетных средств вследствие некорректного прогнозирования;

- нецелевое расходование средств;

- несоблюдение норм по расходам на транспорт и топливо, допущение перерасхода на международных мероприятиях;

- нарушение требований Закона "О государственных закупках" - недостатки при составлении и исполнении планов закупок;

- несоблюдение принципов прозрачности и конкуренции при работе тендерных комиссий;

- несвоевременное исполнение договоров о закупках и, в целом, низкие показатели исполнения по данному направлению;

- неточности в бухгалтерском учете вследствие несвоевременного ввода в эксплуатацию построенных объектов;

- Неправильное применение нормативных актов при управлении государственными инвестициями.

Счетная палата направила в соответствующие органы пакет предложений по устранению данных нарушений и подчеркнула важность внесения изменений в законодательство, а также совершенствования системы госзакупок.