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Счетная палата назвала наиболее частные нарушения в первом полугодии

Счетная палата назвала наиболее частные нарушения в первом полугодии 15:33
Финансы
29 июля 2025 г. 16:04
Счетная палата назвала наиболее частные нарушения в первом полугодии

Счетная палата Азербайджана назвала наиболее частые финансовые нарушения, выявленные в ходе аудиторских мероприятий, проведенных в первом полугодии текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату.

Согласно информации, нарушения в основном наблюдались по следующим направлениям:

- изменение целевого назначения бюджетных средств вследствие некорректного прогнозирования;

- нецелевое расходование средств;

- несоблюдение норм по расходам на транспорт и топливо, допущение перерасхода на международных мероприятиях;

- нарушение требований Закона "О государственных закупках" - недостатки при составлении и исполнении планов закупок;

- несоблюдение принципов прозрачности и конкуренции при работе тендерных комиссий;

- несвоевременное исполнение договоров о закупках и, в целом, низкие показатели исполнения по данному направлению;

- неточности в бухгалтерском учете вследствие несвоевременного ввода в эксплуатацию построенных объектов;

- Неправильное применение нормативных актов при управлении государственными инвестициями.

Счетная палата направила в соответствующие органы пакет предложений по устранению данных нарушений и подчеркнула важность внесения изменений в законодательство, а также совершенствования системы госзакупок.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası I yarımildə ən çox təkrarlanan maliyyə pozuntularını açıqlayıb

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