Счетная палата в первом полугодии восстановила 16 млн манатов бюджетных средств

Согласно коллегиальным решениям, принятым по результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля, завершенных в соответствии с планом работы Счетной палаты, восстановлены средства в размере 16,4 млн манатов в денежной, компенсационной и

Согласно коллегиальным решениям, принятым по результатам мероприятий внешнего государственного финансового контроля, завершенных в соответствии с планом работы Счетной палаты, восстановлены средства в размере 16,4 млн манатов в денежной, компенсационной и натуральной форме, снижена инвесторская оценочная стоимость соответствующего объекта на сумму 6,5 млн манатов, приняты меры по закрытию дебиторской задолженности на сумму 6,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Палаты за первое полугодие.

Согласно данным, было принято решение начать расследование с применением аналитических процедур для оценки ситуации с отражением в финансовой отчетности капитальных расходов, выделенных из государственного бюджета в 2021 году.

52 рекомендации (финансового и процедурного характера) были отражены в решениях Коллегии Счетной палаты с целью устранения допущенных нарушений и одновременного усиления деятельности в различных направлениях.

За отчетный период в установленные законодательством сроки восстановлено 80,4% от суммы, определенной в решениях Коллегии.