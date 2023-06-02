Счетная палата: В новом проекте бюджета есть несоответствие Единой бюджетной классификации

В пересмотренном проекте государственного бюджета на 2023 год учет доходов и расходов по некоторым источникам не соответствует Единой бюджетной классификации (ЕБК).

В пересмотренном проекте государственного бюджета на 2023 год учет доходов и расходов по некоторым источникам не соответствует Единой бюджетной классификации (ЕБК).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

В документе говорится, что проведенные Счетной палатой анализы показывают, что в бюджете существуют несоответствия в отношении того, какие доходы и расходы должны быть предусмотрены в соответствии с ЕБК. При этом, несмотря на то, что постановление Кабинета министров от 15 апреля 2023 года о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 11 октября 2018 года "Об утверждении Единой бюджетной классификации" вступило в силу с 1 января текущего года, в обновленном проекте бюджета эти требования не были учтены.