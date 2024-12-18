О нас

Счетная палата: В Нахчыване с 2025 года начнутся тренинги по программе "Государственный аудит"

Счетная палата: В Нахчыване с 2025 года начнутся тренинги по программе "Государственный аудит" В Нахчыванской Автономной Республике со следующего года будут проводиться практические тренинги по программе "Государственный аудит".
Финансы
18 декабря 2024 г. 13:41
Счетная палата: В Нахчыване с 2025 года начнутся тренинги по программе Государственный аудит

В Нахчыванской Автономной Республике со следующего года будут проводиться практические тренинги по программе "Государственный аудит".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на Финансовом форуме в Нахчыване.

По словам Гюльмамедова, Счетная палата активно внедряет принципы стратегического управления.

"Стратегический план Палаты на 2021-2025 годы предусматривает расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами. Одной из ключевых мер является проведение тренингов для государственных органов в сфере управления государственными финансами и обмен опытом. Мы готовы оказывать всю необходимую поддержку", - сказал он.

Председатель Счетной палаты также сообщил о начале сотрудничества с Нахчыванским государственным университетом в целях укрепления кадрового потенциала в Автономной Республике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Gələn ildən Naxçıvanda "Dövlət auditi" proqramı üzrə təlimlər keçiriləcək

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi