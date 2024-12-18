Счетная палата: В Нахчыване с 2025 года начнутся тренинги по программе "Государственный аудит"

В Нахчыванской Автономной Республике со следующего года будут проводиться практические тренинги по программе "Государственный аудит".

В Нахчыванской Автономной Республике со следующего года будут проводиться практические тренинги по программе "Государственный аудит".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на Финансовом форуме в Нахчыване.

По словам Гюльмамедова, Счетная палата активно внедряет принципы стратегического управления.

"Стратегический план Палаты на 2021-2025 годы предусматривает расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами. Одной из ключевых мер является проведение тренингов для государственных органов в сфере управления государственными финансами и обмен опытом. Мы готовы оказывать всю необходимую поддержку", - сказал он.

Председатель Счетной палаты также сообщил о начале сотрудничества с Нахчыванским государственным университетом в целях укрепления кадрового потенциала в Автономной Республике.