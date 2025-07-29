Счетная палата в I полугодии выявила искажения в отчетности госструктур на 105 млн манатов

15:46

Счетной палатой Азербайджана в первом полугодии текущего года по итогам проведенных аудиторских проверок в финансовой отчетности государственных структур и компаний выявлены искажения на общую сумму 105,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

По информации ведомства, 12,6 млн манатов из этой суммы составили существенные искажения.

По итогам проверок в семи случаях объектам аудиторского надзора были направлены отчеты и решения Коллегии Счетной палаты. Отчеты по завершенным контрольным мероприятиям также направлены в Милли Меджлис, Верховный Меджлис Нахчыванской АР, Кабинет министров Нахчывана, а также в министерства финансов Азербайджана и Нахчывана.

Отмечается также, что по фактам существенных искажений, выявленных в предыдущие годы на сумму свыше 300 млн манатов, были внесены соответствующие корректировки.