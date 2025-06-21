Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда

17:42

Коллегия Счетной Палаты на очередном заседании обсудила "Аудиторский отчет о результатах аудита формирования средств Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики и их использования по основным направлениям".

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, заседание состоялось под руководством председателя учреждения Вугара Гюльмамедова.

По итогам обсуждений заключение утверждено и принято решение представить этот документ в соответствующие учреждения.

На заседании также обсуждались работы, выполненные и запланированные по созданию технических решений, направленные на оптимизацию деятельности по цифровизации государственного аудита и анализу больших данных в соответствии со Стратегическим Планом Палаты на 2021-2025 годы.

В ходе обсуждений была поддержана первоначальная концепция, разработанная по данному направлению, и принято решение начать соответствующие процедуры и работы по формированию нормативно-правовой базы.

На заседании также рассмотрели другие вопросы повестки дня, связанные с деятельностью Палаты.