Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда

Коллегия Счетной Палаты на очередном заседании обсудила "Аудиторский отчет о результатах аудита формирования средств Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики и их использования по основным направлениям".
Как сообщает Report со ссылкой на Палату, заседание состоялось под руководством председателя учреждения Вугара Гюльмамедова.
По итогам обсуждений заключение утверждено и принято решение представить этот документ в соответствующие учреждения.
На заседании также обсуждались работы, выполненные и запланированные по созданию технических решений, направленные на оптимизацию деятельности по цифровизации государственного аудита и анализу больших данных в соответствии со Стратегическим Планом Палаты на 2021-2025 годы.
В ходе обсуждений была поддержана первоначальная концепция, разработанная по данному направлению, и принято решение начать соответствующие процедуры и работы по формированию нормативно-правовой базы.
На заседании также рассмотрели другие вопросы повестки дня, связанные с деятельностью Палаты.