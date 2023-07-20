Счетная палата утвердила "Руководство по управлению рисками"

В целях приведения деятельности Счетной палаты в соответствие с международными стандартами и совершенствования методологической базы утверждено “Руководство по управлению рисками”.

В целях приведения деятельности Счетной палаты в соответствие с международными стандартами и совершенствования методологической базы утверждено “Руководство по управлению рисками”.

Об этом Report сообщили из Палаты.

Согласно информации, состоялось заседание коллегии, которое возглавил председатель структуры Вугар Гюльмамедов.

На заседании были рассмотрены результаты трех аудитов, завершенных в соответствии с рабочим планом на 2023 год, утверждены соответствующие аудиторские отчеты, а также “Руководство по управлению рисками”, представлены полугодовые отчеты о международном сотрудничестве, проведены соответствующие обсуждения.