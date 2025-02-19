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Счетная палата утвердила результаты 3 аудиторских проверок

Счетная палата утвердила результаты 3 аудиторских проверок 15:03
Финансы
19 февраля 2025 г. 15:21
Счетная палата утвердила результаты 3 аудиторских проверок

Счетная палата утвердила заключения по трем аудиторским проверкам, а также проведение ряда новых контрольных мероприятий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.

Согласно информации, коллегия во главе с председателем палаты Вугаром Гульмамедовым также обсудила ход исполнения ее решений по ранее проведенным проверкам. Коллегия признала удовлетворительной состояние исполнения принятых решений, при этом отметив некоторые недостатки в этом направлении.

На заседании было предложено продолжить размещение на сайте палаты информации о результатах проведенных проверок. Члены коллегии отметили, что повышение осведомленности о проведенных аудиторских проверках и повышение прозрачности в этой области являются превентивным механизмом, направленным на усиление финансовой дисциплины в аудируемых структурах.

На заседании также были рассмотрены другие текущие вопросы, связанные с деятельностью палаты.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası daha 3 nəzarət tədbirinin nəticələrini təsdiq edib

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