Счетная палата утвердила результаты 3 аудиторских проверок

Счетная палата утвердила заключения по трем аудиторским проверкам, а также проведение ряда новых контрольных мероприятий.
Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.
Согласно информации, коллегия во главе с председателем палаты Вугаром Гульмамедовым также обсудила ход исполнения ее решений по ранее проведенным проверкам. Коллегия признала удовлетворительной состояние исполнения принятых решений, при этом отметив некоторые недостатки в этом направлении.
На заседании было предложено продолжить размещение на сайте палаты информации о результатах проведенных проверок. Члены коллегии отметили, что повышение осведомленности о проведенных аудиторских проверках и повышение прозрачности в этой области являются превентивным механизмом, направленным на усиление финансовой дисциплины в аудируемых структурах.
На заседании также были рассмотрены другие текущие вопросы, связанные с деятельностью палаты.