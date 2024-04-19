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Счетная палата:  Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов

Счетная палата:  Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов Общая сумма нарушений в управлении государственными финансами в 2023 году составила 1 млрд 971,9 млн манатов.
Финансы
19 апреля 2024 г. 13:24
Счетная палата:  Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов

Общая сумма нарушений в управлении государственными финансами в 2023 году составила 1 млрд 971,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждений отчета о деятельности Палаты за 2023 год на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, бюджету нанесен ущерб в размере 103,2 млн манатов, включая избыточные и необоснованные расходы, неэффективное использование бюджетных средств.

В ходе мер контроля выявлены финансовые нарушения на сумму 459,3 млн манатов.

Помимо этого, размер искажения финансовой отчетности составил 1 млрд 252,5 млн манатов, а по итогам аудиторских проверок выявлены неэффективные расходы в размере 156,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası ötən il audit nəticəsində aşkarlanmış nöqsanların həcmini açıqlayıb

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