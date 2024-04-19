Счетная палата: Ущерб бюджету в прошлом году превысил 103 млн манатов

Общая сумма нарушений в управлении государственными финансами в 2023 году составила 1 млрд 971,9 млн манатов.

Общая сумма нарушений в управлении государственными финансами в 2023 году составила 1 млрд 971,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждений отчета о деятельности Палаты за 2023 год на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По его словам, бюджету нанесен ущерб в размере 103,2 млн манатов, включая избыточные и необоснованные расходы, неэффективное использование бюджетных средств.

В ходе мер контроля выявлены финансовые нарушения на сумму 459,3 млн манатов.

Помимо этого, размер искажения финансовой отчетности составил 1 млрд 252,5 млн манатов, а по итогам аудиторских проверок выявлены неэффективные расходы в размере 156,8 млн манатов.