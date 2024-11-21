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Счетная палата: Существует потенциал для роста доходов ГФСЗ по частному сектору

Счетная палата: Существует потенциал для роста доходов ГФСЗ по частному сектору 15:54
Финансы
21 ноября 2024 г. 16:20
Счетная палата: Существует потенциал для роста доходов ГФСЗ по частному сектору

В Азербайджане существует потенциал для увеличения поступлений в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) по частному сектору.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Фонда на 2025 год.

По оценкам Счетной палаты, учитывая тенденции поступлений в фонд по частному сектору и макропоказателей за 2023-2024 годы, а также с учетом ранее высказанных ею рекомендаций, существует потенциал для увеличения доходов ГФСЗ по этому источнику в 2025 году.

Отметим, что доходы ГФСЗ на 2025 год прогнозируются на уровне 7 млрд 676,4 млн манатов, что на 10,45% выше показателя на 2024 год.

При этом в структуре доходов фонда, поступления от частного сектора ожидаются на уровне 3 млрд 961,6 млн манатов, что на 17% выше показателя 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Qeyri-büdcə sektorundan DSMF-yə daxilolmalarla bağlı əlavə potensial var

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