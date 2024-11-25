О нас

Счетная палата: Структура расходов госбюджета Азербайджана в 2025г претерпит изменения

Счетная палата: Структура расходов госбюджета Азербайджана в 2025г претерпит изменения 14:26
Финансы
25 ноября 2024 г. 14:46
Счетная палата: Структура расходов госбюджета Азербайджана в 2025г претерпит изменения

В 2025 году ожидаются изменения в структуре расходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

По его словам, на 2025 год прогнозируется снижение капитальных расходов бюджета на 8,1%, тогда как рост текущих расходов составит 7,7%, а расходов на обслуживание государственного долга и обязательств - на 85,2%: "В итоге доля текущих расходов в бюджетных расходах в следующем году увеличится до 60%. Ожидается, что темп роста сохранится и в среднесрочном периоде. Считаем, что в этой ситуации необходимо рассмотреть изменения в бюджетно-налоговой политике для оптимизации текущих расходов".

Гульмамедов также отметил, что сохраняется тенденция снижения несырьевых доходов по отношению к текущим расходам госбюджета: "Анализ показывает, что соотношение несырьевых доходов к текущим расходам составит 78,7%, а расходов на оборону к ненефтегазовым доходам - 126,3%".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası: Büdcə xərclərinin strukturunda dəyişikliklər gözlənilir

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi