Счетная палата: Структура расходов госбюджета Азербайджана в 2025г претерпит изменения

14:26

В 2025 году ожидаются изменения в структуре расходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гульмамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

По его словам, на 2025 год прогнозируется снижение капитальных расходов бюджета на 8,1%, тогда как рост текущих расходов составит 7,7%, а расходов на обслуживание государственного долга и обязательств - на 85,2%: "В итоге доля текущих расходов в бюджетных расходах в следующем году увеличится до 60%. Ожидается, что темп роста сохранится и в среднесрочном периоде. Считаем, что в этой ситуации необходимо рассмотреть изменения в бюджетно-налоговой политике для оптимизации текущих расходов".

Гульмамедов также отметил, что сохраняется тенденция снижения несырьевых доходов по отношению к текущим расходам госбюджета: "Анализ показывает, что соотношение несырьевых доходов к текущим расходам составит 78,7%, а расходов на оборону к ненефтегазовым доходам - 126,3%".