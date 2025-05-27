Счетная палата: Средства, выделенные некоторым госучреждениям, хранятся на банковских счетах

Счетная палата: Средства, выделенные некоторым госучреждениям, хранятся на банковских счетах

В 2024 году в результате мер внешнего государственного финансового контроля и анализа информации, предоставленной различными ведомствами Азербайджана, Счетная палата пришла к выводу, что средства, выделенные из государственного бюджета некоторым учреждениям, хранятся на банковских счетах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

По данным ведомства, это приводит к несоответствиям в бюджетном учете.

Анализ информации по выборочно охваченным структурам показывает, что расходы, отнесенные к кассовому исполнению госбюджета в отчетном и предыдущих годах, но оставшиеся на банковских счетах, превышают 500 млн манатов (без учета конфиденциальных сфер).

Более 150 млн манатов из этой суммы были показаны как исполнение в отчетном году по средствам, выделенным на государственные капвталовложения и восстановление освобожденных территорий. Кроме того, хотя по некоторым структурам наблюдалась динамика в объеме средств, учтенных в качестве остатка на банковских счетах на начало отчетного года, это не было характерно для всех ведомств.

В отчетах об исполнении государственного бюджета, а также в Годовом отчете некоторые суммы, отнесенные к кассовому исполнению, указаны структурами как средства, хранящиеся на банковском счете.