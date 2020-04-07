Счетная палата: Средства на борьбу с COVID-19 составят более 5% ВВП

Шаги правительства по поддержке социального благополучия граждан четко отражены в принятом Плане мероприятий.

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По его словам, приоритетным вопросом в настоящее время является сохранение уровня жизни граждан страны, и шаги предпринимаются в этом направлении.

"Мы полагаем, что средства, направленные на борьбу с коронавирусом, в этом году составят более 5% ВВП", - сказал он.

Напомним, что помимо выделенных распоряжением президента в рамках Плана мероприятий 2,5 млрд манатов, из других источников будут обеспечены 343,6 млн манатов. К другим источникам можно отнести Фонд страхования от безработицы и Государственный фонд социальной защиты. С учетом пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в размере 110 млн манатов и первоначальной суммы в 10 млн манатов, бюджет Азербайджана по борьбе с коронавирусом в целом достигает 3 млрд манатов, что равно 12,3% доходов госбюджета или 3,6% ВВП.