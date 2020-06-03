Счетная палата: Спрос банков превысил предложение на валютных аукционах

В 2019 году в Азербайджане продолжился рост широкой денежной массы в манатах (рост составил 24,5%), на рост денежной базы (27,3%) повлияло большое отклонение от среднемесячных показателей по валютным продажам.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении на законопроект "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.
Хотя Центральный банк Азербайджана (ЦБА) несколько раз в течение года снижал параметры процентного коридора, на валютных аукционах спрос банков превышал предложение.
В прошлом году ЦБА и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продали на совместных аукционах иностранную валюту на сумму 6,6 млрд долларов США, полностью реализован трансферт из фонда в госбюджет (11,4 млрд манатов). Ежемесячные продажи на аукционах варьировались от 316 до 886 млн долларов США, наименьшие средства были проданы в июне, а наибольшие – в декабре.